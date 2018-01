The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoleja estudia trasladar el Ayuntamiento a la Casa Abadia El alcalde ha acordado con la iglesia una compra-venta para adecuar la actual Casa Abadia con el objetivo de que la institución pueda, a la vez, invertir en la recuperación de la ermita de Beniafé y la parroquia Sant Vicent Ferrer martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/01/2018) El Ayuntamiento de Alcoleja ha llegado a un acuerdo con la iglesia para la compra-venta de la Casa Abadía. El objetivo es rehabilitar el edificio y darle un uso municipal, trasladando la actual casa consistorial a un espacio más céntrico y accesible. El planteamiento guarda una segunda intención: que la iglesia pueda invertir los ingresos por esta venta en su patrimonio, en concreto, en la restauración de la ermita de Beniafé y la parroquia Sant Vicent Ferrer. La recuperación de la Casa Abadía conservará en el actual Ayuntamiento el espacio reservado para la cooperativa, con el centro médico, el lugar de ensayo de la banda de música municipal y el uso de centro social.