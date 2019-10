The examples populate this alert with dummy content

COMARCAS Alcoleja organiza la primera edición de su Fireta Dentro de las I Jornades d'Emprendedurisme i desenvolupament rural tendrán lugar el sábado 26 y el domingo 27 - Rutas senderistas, gastronomía, artesanía, actividades para los más pequeños, charlas, teatro, contacontes, comida popular, pilota valenciana... viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/10/2019) Alcoleja se convertirá este fin de semana en un escaparate de la artesanía, productos ecológicos y turismo de interior con motivo de la primera edición de su Fireta. Esta formará parte de las I Jornades d’Emprendedurisme i desenvolupament rural. Las actividades se iniciarán a las 9,30 horas del sábado y acabarán en la tarde del domingo con una partida de pilota de perxa. El alcalde de Alcoleja, Quico Fenollar, invita a acudir a esta Fireta, con la que pretenden demostrar que en poblaciones de estas comarcas como Alcoleja se puede vivir perfectamente. No faltarán las rutas senderistas, actividades para los más pequeños, charlas, teatro, contacontes o comida popular.