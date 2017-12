The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Alcoleja recuperará su antigua almazara El objetivo del proyecto, aprobado por la Diputación y valorado en 59.900 euros, es dar un uso turístico al antiguo local tras haber reparado la cubierta, afectada por las lluvias del año pasado miércoles, 27 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Diputación ha aprobado el proyecto de obras de reparación de la cubierta de la almazara de Alcoleja. El objetivo del plan, valorado en 59.900 euros, es reparar los daños provocados por las lluvias del año pasado. La almazara, construida en los años cincuenta, centraba su actividad en la producción de aceite de oliva, uno de los motores de la economía de Alcoleja hasta 1992. Desde ese momento, hace ya 25 años, el local ha mantenido sus puertas cerradas. La cooperativa Socapma de Muro, propietaria del edificio, ha cedido la almazara al Ayuntamiento de Alcoleja. La intención, como explica el alcalde, Francisco Fenollar, es, no solo volver a hacer aceite, sino revitalizar y dar visibilidad al uso y al conocimiento de esta almazara antigua. Además de los fondos para arreglar la cubierta de la almazara, el Ayuntamiento ha recibido 36.00 euros de la Diputación y 20.700 de Conselleria para la adecuación de las carreteras que sufrieron daños por las últimas lluvias.