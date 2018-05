The examples populate this alert with dummy content

MANCOMUNIDAD Alcoleja se suma al proyecto comarcal El pleno de la MAC aprueba las obras del refugio comarcal de animales, que costará 78.520 euros lunes, 07 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/05/2018) Alcoleja se suma al proyecto comarcal de la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat. El pleno ha aprobado la adhesión provisional del municipio, que se convierte en el decimotercero en formar parte de la Mancomunidad, tres de ellos en la actual legislatura. En la misma sesión han quedado adjudicadas las obras del refugio comarcal animal, que tendrá sede en Muro. El proyecto tiene un plazo de ejecución de unos 2 meses y un presupuesto de 78.520 euros. La Mancomunidad destaca este proyecto como uno de los más importantes que pone en marcha la entidad, debido a la necesidad de los municipios de disponer de un espacio adecuado para atender animales abandonados.