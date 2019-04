The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT Alcosser de Planes se une a la Mancomunitat El alcalde, Arturo Abad, subraya la activación de más servicios básicos a los vecinos tras incorporación - La nueva bienvenida eleva a 15 poblaciones en el órgano supramunicipal lunes, 15 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/04/2019) Alcosser de Planes se incorpora a la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat. Esta nueva adhesión eleva a 15 los municipios integrantes de este órgano supramunicipal. El alcalde de Alcosser, Arturo Abad, subraya que "todas las cosas que se hacen desde la Mancomunitat es muy bueno para los pueblos que no tenemos medios para tener acceso a todo", como los servicios básicos. Arnaldo Dueñas, gerente de la Mancomunitat, explica que la implicación de más poblaciones ayuda a ofrecer mejores servicios y proyectos a los vecinos de la comarca. "La unión de los pueblos es lo que hace una Mancomunidad potente y grande", ha añadido. La incorporación oficial de Alcosser de Planes será en un pleno que se celebrará próximamente.