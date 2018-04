The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy abre al tráfico la rotonda del Collao El Ayuntamiento trabaja para licitar la rotonda sur de acceso desde Alicante, proyecto que ya está terminado viernes, 20 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/04/2018) La rotonda del Collao se ha abierto hoy al tráfico. La nueva infraestructura que regula el tráfico entre las calles Oliver, Camí Vell de Batoi, Mestre José Ribera Montes y carretera de Banyeres ha costado más de 400.000 euros. El Gobierno municipal recuerda que una de las prioridades de esta legislatura es poner orden a las principales arterias y mejorar las entradas desde Alicante y Valencia. Terminada la rotonda del Collao, el Ayuntamiento trabaja para licitar la rotonda sur de acceso desde Alicante, proyecto que ya está terminado.