The examples populate this alert with dummy content

SMART CITY Alcoy abre el big data a los ciudadanos El Ayuntamiento reúne en una web la información procesada por los sistemas de recopilación de datos del proyecto de ciudad inteligente sábado, 30 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/12/2017) Los vecinos de Alcoy pueden saber desde ahora el nivel de contaminación del aire y el estado del tráfico en tiempo real. La información está recogida en una web que abre a los vecinos el proyecto de Smart city y que en los próximos meses ofrecerá datos del consumo de agua, del ruido o del uso del transporte urbano. La página aglutina todos los datos que procesan los diferentes sistemas de recopilación del big data de Alcoy, parte de los cuales funciona desde hace meses. La publicación de esta página es un paso crucial en el proceso que sigue Alcoy para convertirse en ciudad inteligente. El concejal de Innovación y Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, ha explicado en la presentación de la web sus dos funciones básicas: ofrecer información para que los ciudadanos puedan sugerir mejoras y que el Ayuntamiento pueda tomar decisiones a partir de datos. “A veces hacemos cosas sin saber si son necesarias”, ha reconocido. Gomicia ha puesto un ejemplo real y concreto de cómo el big data ayuda en la toma de decisiones. “Las datos de las cámaras instaladas en los accesos a la ciudad para controlar el tráfico indican que el tránsito es mayor en la entrada desde Cocentaina que en la de Alicante. Por tanto, es prioritario construir la rotonda de Cotes Baixes porque en esa zona tenemos un problema grave”, ha señalado. La web ofrecerá datos en tiempo real e históricos de otras materias, como educación, cultura, turismo, innovación o movilidad. Sin embargo, el regidor ha destacado especialmente el área de desarrollo económico. “Estamos trabajando con una empresa de Alcoy para ofrecer información económica geolocalizada. Es un proyecto sin precedentes”, ha avanzado. La base de datos interactiva abre vías de comunicación para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas. La participación ciudadana, ha señalado el concejal, es fundamental en la transformación de Alcoy en ciudad inteligente.