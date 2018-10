The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Alcoy abre la colecta para ayudar a Fontilles La visita de los Moros y Cristianos se celebrará el sábado 13, antes del Mig Any miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La peña Fontilles prepara la visita de la Fiesta de Moros y Cristianos al sanatorio San Francisco de Borja. Será el próximo 13 de octubre, una semana antes del Mig Any. 68 ediciones cumple esta tradición que un grupo de festeros inició a mediados del siglo pasado para llevar alegría al lazareto. La peña Fontilles mantiene con vida la visita de los Moros y Cristianos. Por cuarto año consecutivo se celebrará en sábado. La jornada de fiesta es la imagen de un acto que tiene un carácter benéfico. La peña ha iniciado la recogida de donativos. El objetivo de este año es adquirir una grúa para facilitar la movilidad de los residentes en el servicio de fisioterapia, así como un lavaplatos industrial. Los donativos pueden entregarse en la propia peña y en diferentes establecimientos de Alcoy. En esos puntos pueden adquirirse los billetes para acudir a Fontilles el sábado 13. El coste del viaje en autobús es de 10 euros.