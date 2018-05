The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy abre el PGOU a una inversión de 15 millones El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la recalificación del suelo para reconvertir Rodes en un parque tecnológico y edificar la nueva sede de Aitex en Batoy martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/05/2018) El Plan General de Ordenación Urbana se abre a una inversión de 15 millones de euros. El Ayuntamiento ha aprobado este lunes la recalificación definitiva del suelo para los proyectos de parque tecnológico y cultural de Rodes y la nueva sede de Aitex. Ambas propuestas llegaban al salón de plenos sin recibir alegaciones durante el plazo de exposición pública. Y salieron de él con el apoyo unánimo de todos los grupos. En el caso de la nueva sede del instituto tecnológico textil, en la zona del El Castellar, el suelo pasa de residencial a terciario. En el de Rodes, la manzana pasa de educativa a dotacional. En total, ambos proyectos representan una inversión de unos 15 millones de euros: 8 para Aitex, según ha avanzado el instituto tecnológico, y 7 para Rodes, de acuerdo a los cálculos del Gobierno local.