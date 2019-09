The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy abre las puertas al turismo La ciudad conmemora el día mundial con un fin de semana de la apertura de los museos, actividades y visitas guiadas viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/09/2019) Alcoy conmemora el Día Mundial del Turismo con la apertura de los museos y diversas actividades y visitas guiadas programadas para el fin de semana. El IVAM CADA Alcoi se suma este año a los espacios museísticos que abren sus puertas este sábado de manera gratuita, Explora e Isurus, Refugio, Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó, para mostrar los atractivos turísticos de la ciudad. En el IVAM CADA Alcoi y en La Capella sonará además música jazz. El Muboma simulará en seis sesiones, previa inscripción, el incendio de 1895 en la fábrica de tacos que lo acoge. La conmemoración se extiende a la Font Roja, con sesiones explicativas sobre patrimonio del parque desde Masía La Mota, que ha preparado una cata de aceites. Se han convocado dos visitas guiadas, una por la Ruta europea del Modernismo y otra por el Cementerio. El domingo tendrá lugar la visita teatralizada al poblado Ibero de El Puig y a las pinturas rupestres de La Sarga. Los horarios y actividades pueden consultarse en la Tourist info y la web del Ayuntamiento de Alcoy