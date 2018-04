The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy abre su segundo campus universitario La Facultad de Educación de la UA iniciará el próximo curso sus estudios reglados en la Cámara de Comercio con una oferta de 60 plazas viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante iniciará el próximo curso 2018-19 sus estudios reglados en Alcoy con una oferta de 60 plazas. El rector de la Universidad de Alicante, Ramón Palomar, ha visitado la última planta del edificio de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy, en la calle San Francisco, donde se ha habilitado el aulario que acogerá el próximo curso a los primeros 60 alumnos de la comarca que cursen primero del Grado de Educación en la extensión del campus de San Vicente en Alcoy. La inversión en la puesta en marcha del inicio de los que será el futuro campus de Alcoy de la Universidad de Alicante, no ha trascendido ya que, según una fuente de la universidad, es mínima. Por el momento, tampoco se crearán nuevas plazas ya que docentes y personal administrativo se trasladarán del aulario de San Vicente, tal y como ha destacado el rector. La comarca conservará sus sedes universitarias tanto en Cocentaina como Muro y Benilloba. "Mantenemos nuestro compromiso con la comarca y también la oferta educativa". Al acto de presentación del arranque del eventual campus de Alcoy de la UA han asistido representantes municipales, del ámbito de la economía y del campus de la UPV.