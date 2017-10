The examples populate this alert with dummy content

RUTA DE CINE Alcoy abre el telón El Ayuntamiento organiza un recorrido por los lugares del Alcoy que han sido escenario de película - La cita es este domingo, a las 9.30 horas, desde la Escuela Industrial viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento lanza una nueva ruta para conocer los escenarios locales que han protagonizado algunas de las películas más famosas de los últimos tiempos. La ciudad como telón de fondo de las historias narradas y filmadas por los grandes cineastas, como Manolete, Nacidas para sufrir, Balada triste de trompeta, Atraco o Desenterrados. La cita, a cargo de Quico Carbonell, está prevista para este domingo, 29 de octubre, a las 9.30 horas desde la Escuela Industrial. La ruta continuará por Tossals i Molins, para continuar por l’Avinguda del País Valencià, Santa Rita, Sant Nicolau y finalizar en la plaza de España. Además de conocer los escenarios locales cinematográficos, Alcoi Cinema Tour ofrecerá la posibilidad de ver fragmentos de las películas y fotografías de los rodajes en el mismo lugar donde se encuentre el visitante.