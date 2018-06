The examples populate this alert with dummy content

INSTITUCIONES Alcoy abre una nueva etapa con la segunda generación rotaria El Rotary Club Alcoy Font Roja está formado por 25 miembros, presididos por Santiago Cano - El inicio oficial del club se ha desarrollado en el Hostal Savoy, ante la presencia de más de 175 personas, procedentes de diversos puntos del Estado miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp "Recibimos a 25 nuevos compañeros que, junto a todos nosotros, van a trabajar para cambiar el mundo". Con estas palabras ha celebrado el gobernador del Distrito 2203, Luis Santos, la entrega de Carta Constitutiva al Rotary Club Alcoy Font Roja, la nueva, la segunda generación rotaria que nace en la ciudad. La entrega e imposición de insignias a los socios y la firma de la Carta Constitutiva que el gobernador ha realizado delante de todos los asistentes ha señalado el nacimiento formal del nuevo club. "Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros". Ha sido lo que ha manifestado el presidente fundador del Rotary Club Alcoy Font Roja, Santiago Cano, justo antes de asegurar que, en el nuevo club, existe "'buen rollo', compañerismo, buena voluntad, normas éticas y voluntad de ayudar a los demás". Más de 175 personas, provenientes muchas de varias provincias españolas, han asistido al inicio oficial del club. El acontecimiento rotario se ha realizado en la sede del club, el Hostal Savoy de Alcoy, presidido por el alcalde de Alcoy, Antonio Francés y por el gobernador del Distrito 2203, que engloba las comunidades y ciudades autónomas de Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla. Además, han asistido responsables políticos y empresariales locales y autonómicos, los mandos principales de las fuerzas armadas y del ejército el aire, así como personalidades rotarias, entre ellas, el gobernador electo para el próximo año, el propuesto para el siguiente y cinco past-gobernadores. Muchas han sido las intervenciones durante la celebración del inicio oficial del Rotary Club Alcoy Font Roja. Desde "horizontes despejados" a la alegría porque la ciudad abre una nueva etapa al contar con su segundo club rotario. Uno de los argumentos más repetidos ha sido que ya "son más rotarios son más manos para trabajar, para realizar proyectos solidarios y humanitarios". En este sentido, el alcalde se ha mostrado "satisfecho, orgulloso de estos alcoyanos que están dispuestos a trabajar, a dedicar una parte de su tiempo y esfuerzo para hacer de este un mundo mejor", para finalizar brindando por un apoyo municipal. El acto ha hecho una retrospectiva de sus representantes. Entre otros, ha habido menciones a José Picó y a Luis Moltó, así como un emocionado recuerdo a Mari-Carmen Cantó y a Eladio Silvestre. También Ha habido reconocimiento al Rotary Club Alcoy por su trabajo desde su nacimiento, hace 32 años.