The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Alcoy acaba el año ejecutando más del 95% del presupuesto destinado a obras públicas El Ayuntamiento ha realizado 126 contratos menores por 1.730.953 euros - En el caso de las obras mayores, ha efectuado 23 por valor de 7.596.679 euros viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2019) La concejalía de Obras y Servicios ha destinado más de 8 millones de euros a diversas actuaciones dirigidas a los servicios públicos. Por un lado, el Ayuntamiento de Alcoy ha realizado una serie de contratos menores tanto de suministro como de obra. Un total de 126, concretamente, por un importe de 1.730.953 euros. No obstante, la gran parte del monto, 7.596.679 euros, han sido las actuaciones de contratos mayores, un total de 23. Algunas de las actuaciones enmarcadas como contrato mayor, es decir, que superan los 40.000 euros, han sido la mejora de las calles del barrio de Els Clots y la pasarela Alcoy-Cocentaina. En el caso de las obras menores, se incluyen el mantenimiento de instalaciones municipales, como alumbrado o trabajo en parques y jardines, como el acometido en la Font de l’Horta o el de la Font Dolça.