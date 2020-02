The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Alcoy acoge los IV Premios Empresas Inspiradoras de Jovempa El IVAM Cada Alcoy es el escenario escogido para el reconocimiento de 7 jóvenes empresarios de la provincia sábado, 15 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La próxima gala de entrega de los IV Premios Empresas Inspiradoras de Jovempa tendrá lugar en Alcoy. El IVAM Cada Alcoy es el escenario escogido para que el reconocimiento de 7 jóvenes empresarios de la provincia. El acto está previsto para el jueves 20 de febrero a partir de las cinco y media de la tarde. Quino Palasí, presidente de Jovempa en L'Alcoià, El Comtat y Foïa de Castalla, destaca el valor de estos premios a 7 empresas "que por su trayectoria inspiran al resto de empresas asociadas". En la presentación de los premios destacó que "es un ejercicio de responsablidad social corporativa, porque nos ayudan al resto en nuestro día a día empresarial". El presidente provincial de Jovempa David Santiago presentó a las empresas que recibirán el reconocimiento 2019. Se trata de Class Spain de Jovempa Alacantí, Innovarti de Jovempa Vinalopó, Clave I de Jovempa Elche, Sánchez-Bruton Abogados de Jovempa Vega Baja, Fundhialment de Jovempa Alcoià-Comtat-Foia de Castalla, Vives Pons de Jovempa Marina Alta y de Jovempa Marina Baixa Solmasegur. Antes de la gala, que presentará la periodista Álex Blanquer, tendrá lugar en la fila Cordón un encuentro gastronómico empresarial.