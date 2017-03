The examples populate this alert with dummy content

GRUPOS SHOW Alcoy acoge el patinaje de élite Los días 24 y 25 de marzo 71 clubes de Grupos Show de toda España participan en los dos Campeonatos que se celebrarán en el Polideportivo Francisco Laporta – Alrededor de 1.000 personas pertenecientes a las entidades que compiten vendrán a la ciudad miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/03/2017) Alcoy acoge por segundo año consecutivo la II Copa de España de Grupos Show-Trofeo Ciudad de Alcoy y el Campeonato de España de Grupos Show juvenil y cuartetos que este año celebrará su séptima edición. Los días 24 y 25 de marzo, viernes y sábado respectivamente, son las fechas elegidas para que el patinaje de élite esté en la ciudad de los puentes. Los ganadores de estos campeonatos representarán a España en el Campeonato Europeo. Alberto Belda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy, y Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes, han estado en Ser Deportivos para hablarnos sobre esta cita deportiva que se celebra por segundo año en la ciudad. Un total de 71 clubes de toda España, catalanes, navarros, aragoneses, madrileños, gallegos, castellano-manchegos, andaluces, castellano-leoneses y valencianos, participarán en ambos campeonatos. El Club Patí Muro y el Patín Alcodiam Salesiano son los únicos dos clubes de la zona que tendrán representación. Alrededor de 1.000 personas pertenecientes a los clubes vendrán hasta Alcoy teniendo en cuenta patinadores, técnicos, delegados y auxiliares. Además, los patinadores estarán acompañados por familiares. El pasado año, alrededor de 3.000 personas asistieron de público. En 2017 hay una previsión similar ya que en cuanto a hospedaje, apenas quedan habitaciones libres en los hoteles y hostales de la zona. Por la mañana se realizarán los entrenamientos, mientras que por las tardes será el turno de las competiciones. El viernes la apertura será a las 16.35h y el sábado a las 15.55h, acabando ambos días las competiciones a las 21.15h que terminarán con la entrega de trofeos y con la ceremonia de clausura. El viernes competirán los Grupos Show grandes y juveniles, con 11 y 20 clubes respectivamente. El sábado será el turno de los cuartetos y de los pequeños con la participación de 20 clubes en cada modalidad. Los trofeos tendrán el sello alcoyano ya que, pretendiendo representar el patrimonio de la ciudad, son una reducción de la diosa de la Mare de la Serreta, encontrada en el poblado ibérico de la Serreta que actualmente está expuesta en el Museo Arqueológico Municipal Camilo Vicedo Moltó.