ENTREVISTA Alcoy acoge las 'pymetalks', el puente de acceso directo al conocimiento Manolo Pastor, de la Academia Da Vinci, impulsa una plataforma que acerca la formación y consultoría especializada a la realidad de las pymes a través de un ciclo de conferencias con expertos, vídeos y networking jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/01/2019) El acceso directo al puente del conocimiento ya no guarda ningún entresijo. El club de formación empresarial Pymetalks Alcoy llega a la ciudad con el objetivo de acercar a los expertos y consultores más influyentes del momento a la realidad de las pequeñas y medianas empresas a través de un ciclo de conferencias, vídeos y networking. En Hoy por Hoy hablamos de esta iniciativa con su impulsor, Manolo Pastor, que arranca el lunes 28 de enero con el formador Rubén Montesinos, que estará a las 18.30 horas en el Hostal Savoy. Tras él, profesionales de la talla de Albert Riba y Eva Collado estarán en Alcoy para hablar de temas como la fidelización de clientes o la gestión del talento y desarrollo de habilidades, siempre en una charla de 'tú a tú', donde el público podrá acercarse al conocimiento y hacer las preguntas que considere.