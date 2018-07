The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO Alcoy acogerá el congreso de Arte Rupestre de la Península Ibérica Expertos en arte rupestre asistirán del 29 de noviembre al 1 de diciembre a la ciudad para dar a conocer sus últimas investigaciones desde el punto de vista turístico, de la protección y la divulgación de esta materia jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Cultura ha decidido que Alcoy se convierta en la sede del encuentro nacional de Arte Rupestre. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, expertos en arte rupestre se reunirán en la ciudad para divulgar sus investigaciones y conocer los diferentes modelos de gestión administrativa y turística, protección y divulgación de los conjuntos rupestres. El programa del congreso combina conferencias técnicas, documentación y registro de los hallazgos, con la visita guiada a la Sarga y el Museo Arqueológico municipal Camilo Visedo Moltó. Además, la cita abre el plazo para presentar comunicaciones relacionadas con los veinte años de investigación y de gestión turística del arte rupestre, de la que se seleccionarán un máximo de cinco por cada una de las ponencias para su exposición, que serán publicadas en las actas del congreso. Los asistentes que deseen participar deberán enviar un resumen con una extensión no superior a las 400 palabras antes del día 28 de septiembre de 2018. La inscripción para asistir al congreso es gratuita enviando un correo electrónico a arterupestre@alcoi.org, indicando en el asunto el siguiente texto: "Inscripción al Congreso de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Alcoi2018".