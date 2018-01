The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA Alcoy activa la alarma por el temporal Nieva débilmente en Aitana – La predicción apunta a precipitaciones de más de 50 litros el domingo viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/01/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha activado la alarma por riesgo de nieve ante la predicción meteorológica para el fin de semana, que marca precipitaciones superiores a los 50 litros. Este viernes ya ha nevado, de forma débil, en Aitana. En otros puntos de la comarca, como Benimassot o la Font Roja, ha caído aguanieve que no ha llegado a cuajar. Ante la drástica bajada de las temperaturas y las primeras precipitaciones, el equipo de Emergencias del Ayuntamiento de Alcoy se ha reunido este viernes para coordinar el operativo en caso de agravarse la predicción durante el sábado y el domingo. El dispositivo está formado por la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, ACIF y los departamentos de Medio ambiente, Obras y Deportes. “Activamos este dispositivo para estar preparados, mejor si al final, no se complica la situación», explica el concejal de Seguridad, Raül Llopis. Según afirma, el objetivo es “prevenir y avanzarnos a cualquier incidencia». El Ayuntamiento ha difundido recomendaciones en caso de temporal de viento y oleada de frío. En el caso del viento, que según el Ayuntamiento es lo que principalmente se prevé, indican que: «No se tiene que salir de casa si no hace falta, hay que alejarse de casas viejas o en mal estado, evitar los muros y vallas publicitarias, no transitar por parques o zonas arboladas, no pasar por debajo de andamios o edificios en construcción así como alejarse de los palos de luz y torres de alta tensión».