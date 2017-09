The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy activa el big data para convertirse en ciudad inteligente La ciudad recopila los primeros datos, referentes al tráfico y a la calidad del aire, para aportar conclusiones y hacer palpable el proyecto de Smart City miércoles, 20 de septiembre de 2017 Los sistemas de recopilación de datos ya funcionan para favorecer la toma de decisiones y gestionar la ciudad dentro de los parámetros de la Smart city. El procesamiento de la información es el resultado de la cátedra Smart City, en la que colaboran el Ayuntamiento y el campus de Alcoy de la Politécnica. Los primeros datos son referentes al tráfico, a través de la información que aporta la red de cámaras instalada a lo largo de la ciudad. El primer objetivo es conocer el flujo de entradas y salidas de Alcoy. El segundo caudal de información de este proyecto es el que aportan las nuevas estaciones instaladas para conocer la calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad. La información que aporta el big data es clave para, tras su análisis, poder gestionar y adoptar medidas que mejoren la ciudad. El Ayuntamiento y el campus trabajan de forma paralela en el diseño de un entorno web que recoja los datos para que puedan ser consultados por los ciudadanos. La intención es que la información sea pública antes de final de año. En la Smart city, apunta el subdirector del campus, los vecinos tienen acceso a toda la información que genera el big data.