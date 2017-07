The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy activa la legalización de la plaza de Les Xiques El Ayuntamiento inicia los trámites para ceder los solares sobre los que construyó 80 viviendas hace 25 aós jueves, 13 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/07/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha la legalización de las viviendas de la plaza de Les Xiques, construidas hace un cuarto de siglo. El municipio tramita lo que no hizo hace 25 años: ceder a la Generalitat Valenciana los terrenos sobre los que construir los nuevos edificios. La usencia de esta gestión provocó que, legalmente, la promoción de 80 viviendas no existiese, lo que ha generado pesadillas entre los vecinos. La Concejalía de Patrimonio ha iniciado el expediente para ceder a la Conselleria de Vivienda los terrenos de las 19 antiguas edificaciones de las calles Verge d’Agost, Barbacana y Sant Agustí sobre los que se construyeron las actuales viviendas. Fueron construidas pese a que el suelo no era municipal. El objetivo final es que primero la Generalitat y luego los propietarios puedan registrar las viviendas, escriturarlas, y acabar con el limbo legal que ha provocado serios problemas a los vecinos que, por ejemplo, no podían venderlas. El proceso, como ha explicado a RADIO ALCOY la concejal Lorena Zamorano, será largo y no estará exento de problemas. De momento, comienza 25 años después porque es a partir de ese plazo cuando el Ayuntamiento puede aplicar la figura de prescripción adquisitiva, es decir, que los vecinos que compraron esas viviendas pueden reivindicar su propiedad por haberlas ocupado pacíficamente sin que nadie haya reclamado. "En su día no pudieron escriturar las viviendas porque la promoción de obra no estaba inscrita en el registro y lo que figura son solares o antiguas fincas”, recalca Zamorano. Con el inicio del expediente de cesión de terrenos, que no existen puesto que la Generalitat edificó sobre ellos en 1991, el Ayuntamiento espera que algunos propietarios de ese suelo reivindiquen la propiedad, lo que abrirá un proceso judicial. “Eso nos permitirá conseguir todas las propiedades y así cederlas a la Generalitat para que la inscriba”. Las 80 viviendas de la plaza de Les Xiques fueron construidas en 1991 por la Generalitat dentro del plan ARA de rehabilitación de la zona Centro.