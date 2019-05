The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Alcoy activa los parking inteligentes Los ciudadanos conocen los espacios libres para estacionar en tres aparcamientos públicos del centro a través de una pantalla o una aplicación móvil miércoles, 29 de mayo de 2019 ¿Cuántas plazas de aparcamiento hay libres en el centro de la Alcoy? Ahora se puede conocer si se puede estacionar en tres parking públicos, como los situados en la Verge María –junto al juzgado-, calle Sant Miquel y en el espacio de la vía de la Torre de les Maçanes, a través de una pantalla situada en la calle Santo Tomás o en una aplicación móvil. Manolo Gomicia, edil de Territorio y Ciudad Inteligente, explica que Alcoy ha puesto en marcha una prueba piloto de parking inteligente. "De la mano de dos empresas, hemos experimentado un modelo de control de aparcamientos. En estos momentos, tenemos tres áreas de parking en un control tanto de un móvil como de una pantalla, que está al final del puente de San Jorge", indica el edil. Gomicia añade que en futuro trasladarán esta tecnología a otras áreas de aparcamiento de la ciudad. El sistema, que controla 123 plazas de aparcamiento y 5 de movilidad reducida, está incluido en las acciones del plan director de Smart City.