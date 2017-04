The examples populate this alert with dummy content

OBRA PÚBLICA Alcoy activa la protección de Rodes para optar al 1,5% Cultural de Fomento El Gobierno inicia el trámite para la declaración de BIC tras presentar al ministerio el proyecto de recuperación del antiguo complejo industrial miércoles, 12 de abril de 2017 El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha puesto en marcha la tramitación para declarar como Bien de Interés Cultural la antigua manzana de Rodes. La normativa de protección, o al menos el expediente para conseguirla, es un requisito imprescindible para optar al programa por el que el Ministerio de Fomento destina el 1,5% de su inversión en obra pública a la conservación y rehabilitación de edificios históricos. El Gobierno ha presentado a Fomento el proyecto de recuperación de la manzana de Rodes, con el que aspira a obtener hasta dos millones de euros de financiación del 1,5% cultural. En la reunión mantenida con los técnicos del ministerio ha quedado constatado que el proyecto, según explica el alcalde, Antonio Francés, se ajusta a los requisitos del programa con una excepción: que el bien inmueble a restaurar esté declarado Bien de Interés Cultural o tenga incoado el expediente para su declaración. Francés explica que el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar para que el proyecto pueda cumplir con esta exigencia. El alcalde detalla que el expediente estará en marcha cuando la ciudad presente su proyecto a la nueva convocatoria del 1,5% cultural, que saldrá publicada en junio, según le han informado desde el Ministerio de Fomento. Francés asegura que el proyecto ha tenido “muy buena acogida” entre los técnicos del ministerio. El regidor detalla que para la conversión de las ruinas de Rodes en un espacio para la cultura y para empresas tecnológicas puede recibir hasta dos millones de euros. El alcalde puntualiza que las ayudas del programa del 1,5% cultural las asigna una comisión del ministerio que se encarga de valorar los diferentes proyectos. No se asignan, por tanto, en función de las obras públicas, como podría ser la autovía central en el caso de Alcoy y de la comarca. No obstante, la comisión sí valora si la actuación solicitada se encuentra en el entorno de alguna obra pública en ejecución o finalizada en los últimos 2 años. La obra de la autovía acabó en 2011.