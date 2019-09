The examples populate this alert with dummy content

ACCIÓN Alcoy activa una campaña para controlar a los gatos callejeros El Ayuntamiento y la Protectora instan a la ciudadanía a no dar comida a los felinos fuera de las áreas de atención a estos animales para evitar problemas de salubridad martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/09/2019) El Ayuntamiento de Alcoy y la Protectora de Animales instan a la ciudadanía a que no alimenten a los gatos callejeros, salvo en el caso de las áreas de las colonias de estos felinos, para evitar problemas de salubridad en el casco urbano. Daniel Pérez, presidente de la Protectora de Animales, explica que los gatos "son necesarios que estén en las calles porque ayudan a controlar otro tipo de plagas y tienen que estar debidamente controlados". Para ello, tiene acotadas entre 30 y 35 colonias de gatos –en diferentes puntos de la ciudad- con las que trabajan para atender estos felinos y evitar que vayan por otras áreas donde causan problemas. "Si se alimentan donde no corresponde o como no corresponde, se deshace la inmensa labor que los voluntarios realizan en las colonias de gatos, además de que se genera suciedad, problemas e, inlcuso, un riesgo para los gatos" como puede ser el caso, por ejemplo "de alimentarlos cerca de una carretera con mucho tráfico", explica Carlos Álvarez, voluntario de la Protectora. Miguel Juan Reig, edil de Salud Pública, anuncia que aquel ciudadano que quiera ayudar en las colonias de gatos que se dirija a la oficina de la concejalía, sita en la calle Mayor 10, para recibir información e inscribirse en el programa de colaboración.