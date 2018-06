The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Alcoy adjudica la gestión de las alcantarillas Aqualia asume el servicio por 896.000 euros, un 36% por debajo del precio inicial martes, 05 de junio de 2018 El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado a Aqualia la gestión del mantenimiento de las alcantarillas, un servicio incluido hasta ahora en la limpieza de las calles de la ciudad. El nuevo contrato asciende a 896.000 euros a pagar durante un plazo de cuatro años. El objetivo del desglose de la gestión del alcantarillado respecto a la de la limpieza de calles busca mejorar el mantenimiento de toda la red y conseguir una renovación continua de las instalaciones, según ha explicado el concejal de Obras, Jordi Martínez. El precio de adjudicación ha rebajado un 36% el precio inicial de licitación, que era de 1,4 millones de euros. La oferta de Aqualia, la empresa que gestiona el servicio de agua en Alcoy, ha sido analizada por los técnicos para constatar que no se trataba de una baja temeraria. Este proceso ha demorado el plazo de adjudicación. El contrato ha quedado adjudicado después de dos concursos. El primer concurso fue anulado por el Ministerio de Hacienda a raíz del recurso de una de las empresas que optó a la adjudicación. A la primera convocatoria se presentaron 11 empresas, dos menos que en la segunda.