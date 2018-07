The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy adjudica la instalación de barreras del puente de San Jorge Los trabajos se ejecutarán en agosto para evitar molestias de tráfico – El Gobierno encarga una memoria de la próxima intervención sobre el estribo de la zona Ensanche miércoles, 18 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/07/2018) El puente de San Jorge se prepara para nuevas obras: las de instalación de la protección de las aceras. Un año después de la rehabilitación de la plataforma, el Ayuntamiento va a instalar en agosto las planchas de metacrilato que servirán de barrera entre los 180 bolardos instalados en las aceras a finales de 2017. La instalación de estas placas iluminadas está adjudicada por 80.000 euros. El concejal de Obras, Jordi Martínez, lamenta el retraso en la adjudicación, que vincula a la nueva Ley de contratos. No obstante, según explica, el Gobierno ha querido concentrar los trabajos en agosto para evitar problemas por los posibles cortes de tráfico que implicará la instalación de las placas. Por otra parte, el Gobierno ha encargado una memoria técnica para determinar la rehabilitación que precisa el estribo del puente que recae a la zona Ensanche. Martínez calcula que la intervención en este punto tendrá un coste de entre 200.000 y 300.000 euros. Sin contar este importe, la rehabilitación del puente de San Jorge, a través de diferentes fases, ha costado 596.000 euros.