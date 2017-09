The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy adjudica la rotonda de El Collao por 338.610 euros El proyecto para mejorar el tráfico entre Santa Rosa y Batoy costará un 18% menos del presupuesto inicial - La empresa que ha rehabilitado el puente de San Jorge será la encargada de ejecutar los trabajos viernes, 15 de septiembre de 2017 El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha adjudicado la construcción de la rotonda de El Collao a la empresa Vilor por 338.610 euros. La Junta de Gobierno celebrada este viernes ha calificado la oferta como la más ventajosa. El precio de adjudicación reduce un 18% por debajo del importe de licitación, según los datos del departamento municipal de Obras. La empresa que construirá uno de los grandes proyectos de la legislatura es la misma que en los últimos meses ha trabajado en la segunda fase de la rehabilitación del puente de San Jorge. Su oferta se ha llevado un proyecto al que optaban otras 11 empresas. La rotonda de El Collao mejorará distribución del tráfico entre la calle de Oliver, el camino viejo de Batoy y la carretera de Banyeres. Las obras comenzarán antes de que finalice el año, en cuanto la empresa aporte la documentación para ratificar la adjudicación. El proyecto salió a concurso por 416.442 euros y ha sido adjudicado por 77.800 euros menos. Ampliación del cementerio En la Junta de Gobierno de este viernes ha quedado adjudicada la construcción de 208 nichos en el cementerio. La contratista Atasnic SL acometerá la obra por un importe de 66.996 euros. El presupuesto base para la negociación del proyecto fue de 89.252 euros.