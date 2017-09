The examples populate this alert with dummy content

ARCHIVO Alcoy adquiere un cuadro de Cabrera El Ayuntamiento pagará 21.941 euros por 'La muerte de un santo', obra que el alcoyano Fernando Cabrera pintó en 1890 martes, 12 de septiembre de 2017 La colección municipal va a sumar a sus estanterías una de las obras más significativas del pintor y escultor alcoyano Fernando Cabrera Cantó: La muerte de un santo. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para comprar esta pieza por 21.941 euros. Un precio que, como avanza el concejal de Cultura, negoció con los herederos del propietario de la pieza al enterarse que el cuadro estaba en venta: "Hace más de un año nos enteramos que querían ponerlo en venta y comenzamos las negociaciones". La muerte de un santo fue realizada por Cabrera sobre 1890 y fue presentada junto a otras obras suyas en la Exposición General de Bellas Artes celebrada en Barcelona en 1891. Posteriormente, volvió a presentarla en otra exposición organizada en Alicante por la Sociedad de Amigos del País, en 1894, donde fue galardonada.