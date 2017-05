The examples populate this alert with dummy content

FESTIVAL Alcoy afina los detalles para el Festival de Guitarra José Luis González El certamen, organizado por Amigos de la Guitarra en colaboración con el Rotary Club Alcoy, programa a lo largo del mes de mayo cuatro audiciones y un taller de clausura miércoles, 03 de mayo de 2017 La primera edición del Festival de Guitarra José Luis González de Alcoy a cargo de Amigos de la Guitarra y el Rotary Club Alcoy se va a celebrar a lo largo de este mes de mayo. El certamen tiene carácter benéfico: los donativos voluntarios irán destinados al proyecto educativo Caminem Junts, del Col·legi Sant Roc, para niños con cáncer. El programa se organiza con otro objetivo: homenajear a Gonzalo Barrachina y a Joan Valls. Las audiciones arrancan este sábado, a las 19 horas, con un concierto de Hugo Moltó y Miguel Besnos en la Capella de l'Antic Asil. El viernes 19, a partir de las 20.30 horas, hay previsto un concierto homenaje a Gonzalo Barrachina, con la Armónica Alcoyana y Joan Aracil en la iglesia de San Mauro y San Francisco. El programa continúa el domingo, 21 de mayo, con un concierto homenaje a Valls, a las 19 horas, en la Capella de l’Antic Asil. El sábado siguiente el mismo espacio recibirá a Fernando Espí y el viernes 26 de mayo, a las 20 horas, en el Círculo Industrial, un taller de guitarra y cante flamenco será el encargado de cerrar el I Festival de Guitarra de Alcoy.