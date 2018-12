The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy albergará el segundo Cefire de la Comunitat Valenciana Educación ha anunciado, además, el restablecimiento de un segundo Cefire en la ciudad, el que cubre todas las etapas educativas, desde Infantil jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2018) Alcoy será la sede del segundo Cefire de Formación Profesional enfocado a las nuevas tecnologías de la Comunitat Valenciana. Además, recuperará el centro de formación destinado a los docentes de todas las etapas educativas. En su visita a la ciudad esta semana del secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha anunciado que, junto a Cheste, Alcoy acogerá el que será el segundo centro de formación en 2019/2020. Un lugar idóneo, recuerda Soler, para dar respuesta a "las demandas de los sectores productivos". La sede alcoyana del Cefire de Formación Profesional estará enfocada a la tecnología y digitalización, inteligencia artificial, robótica y bigdata. La creación de este centro específico ha venido acompañada de la recuperación del CEFIRE territorial para todas las etapas educativas, desde Infantil, que se cerró en 2012 por parte de la Generalitat del Partido Popular, después de 26 años de funcionamiento. En este sentido, el Consell ha anunciado la incorporación de una plantilla de diez personas.