CONSUMO Alcoy amplía el plazo para solicitar el bono social eléctrico a los nuevos beneficiarios Los vecinos que ya se han beneficiado de este servicio, que facilita un descuento de hasta el 40% en la factura de la luz, tienen de margen para volverlo a solicitar hasta el 31 de diciembre viernes, 28 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/12/2018) El Ayuntamiento de Alcoy recuerda que el 31 de diciembre se acaba el plazo para el bono social eléctrico. Los vecinos tienen hasta el próximo lunes para solicitar el descuento en la factura de la luz. Es el plazo tanto para los que ya eran beneficiarios del antiguo bono social y también para los que quieran pedir el denominado bono térmico, que supone una nueva ayuda en el pago de los sistemas de calefacción, agua sanitaria y cocina. No obstante, el Consistorio ha ampliado el plazo para los nuevos beneficiarios, que tienen de tiempo hasta que finalice los meses de invierno. Entre las novedades que recuerda el Ayuntamiento de Alcoy se encuentran la ampliación del colectivo de circunstancias especiales puesto que se incluye a las familias monoparentales. También se incluyen en esta categoría a personas en situación de dependencia grado II o III. Los interesados pueden acudir a cualquier empresa comercializadora de referencia o informarse en la Oficina de Información al Consumidor de Alcoy, OMIC, en el pasaje de la plaça de Dins.