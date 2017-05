The examples populate this alert with dummy content

Alcoy con Andalucía La IV Feria Andaluza ha tenido como punto de partida la presentación del libro La huella de una guerra: castreños y espejeños en Alcoy, de los historiadores Beneito y Valero viernes, 26 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/05/2017) Alcoy dedica el fin de semana a la presencia andaluza. El entorno de las Aulas Verdes de la Zona Norte se transforma para acoger la IV Feria Andaluza. Hasta este domingo este recinto acogerá actuaciones musicales, exhibiciones de caballos, un flashmoob flamenco homenaje a Camarón y concurso de sevillanas. La edición de este año ha tenido como punto de partida la presentación del libro La huella de una guerra: castreños y espejeños en Alcoy este jueves. La obra aborda el origen de la migración cordobesa que conformó la actual comunidad andaluza. José Ramón Valero, coautor del libro junto a Àngel Beneito, descubre que la instantánea más célebre de la Guerra Civil, "se tomó en Espejo y no en Cerro Muriano". Explica que la presencia de milicianos en Córdoba durante la guerra es el punto de origen de la venida de andaluces a Alcoy. "Vinieron huyendo de la guerra". El libro desgrana la evolución de la cadena migratoria y pretende ser un homenaje a castreños y espejeños que alcanzan ya la tercera generación en la ciudad.