RECOGIDA RESIDUOS Alcoy anuncia sanciones de hasta 500 euros a la nueva empresa adjudicataria de la basura El Ayuntamiento detecta incumplimientos en el contrato de recogida de residuos por parte de la empresa adjudicataria después de siete meses del nuevo contrato jueves, 10 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2019) El Ayuntamiento ha detectado incumplimientos en el contrato de recogida de residuos por parte de la nueva empresa adjudicataria. Anuncia sanciones de hasta 500 euros por estas deficiencias. El Consistorio ha hecho públicas las tres primeras auditorías del nuevo servicio de recogida de residuos, un contrato que adjudicó el pasado mes de mayo. La primera, realizada en julio del 2018, saca a la luz que la maquinaria existente hasta la nueva adquisición se encontraba en un estado deficiente. En el mismo documento se observa también la falta de mantenimiento de la nave que alberga la contrata. En la segunda auditoría, realizada en octubre del 2018, se mantiene el deterioro de los vehículos utilizados hasta la llegada de los nuevos y sigue sin poder comprobarse la cartografía de la limpieza viaria. También se menciona que únicamente quedaba un mes para finalizar el periodo de implantación existiendo todavía carencias importantes como el servicio de control. En esta segunda auditoría, la empresa auditora exige un plan de actuaciones de solución a los problemas planteados en un plazo de 15 días. Además anuncia una serie de sanciones económicas de 500 euros diarios por cada día de retraso en su incorporación. Lo explica el concejal Jordi Martínez. "Durante siete meses que ha durado el periodo de implantación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria hemos advertido a la empresa concesionaria de los incumplimientos que ha tenido. Acabado este periodo de gracia, vamos a exigir el cumplimiento estricto, como no puede ser de otra manera, del contrato y, por primera vez en un servicio municipal, iría a cargo de la empresa adjudicataria". La tercera auditoria se ha realizado durante el mes de diciembre, ya fuera del periodo de implantación por lo que, de no cumplirse, las deficiencias en el caso de haberlas, empezaran las sanciones económicas. Los resultados de esta tercera auditoría realizada en el mes de diciembre todavía no se han trasladado al Ayuntamiento