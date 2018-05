The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Alcoy aparca la nueva regulación del estacionamiento en la calle tras las elecciones Finalizado el contrato de la ORA, el Ayuntamiento abre el debate de las alternativas a la zona azul para vecinos, comerciantes y usuarios miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (16/05/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (16/05/2018) más información Alcoy eliminará la zona azul en agosto Alcoy estudia alternativas a la zona azul para regular el aparcamiento de las zonas comerciales, pero aparca cualquier decisión hasta después de elecciones. El debate se ha abierto, tras el anuncio de no renovación del contrato a la empresa gestora de la ORA que se aplica en el Centro y el Ensanche, dos de las zonas comerciales de la ciudad. En La Tertulia de Radio Alcoy, el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, asegura que, de momento, no hay alternativa y se muestra dispuesto a debatir con grupos políticos, vecinos y comerciantes. "Ahora cada grupo político deberá plantear sus ideas y de aquí a las elecciones dentro de un año ver que decisiones se han de tomar". A favor de mantener la zona azul aunque con cambios se muestra Ciudadanos que a través de Juanjo Garrido destaca que los residentes y comerciantes y trabajadores del centro han de ser colectivos a tener en cuenta. "¿Porqué no se prueba destinar los solares (de la calle Sant Joan y placeta les gallines) del Centro a trabajadores y residentes y el resto de calles mantienen la zona azul?". El concejal del PP, Ignacio Palmer, coincide en que los vecinos no tienen porqué ser los perjudicados. "Hay aplicaciones con las que controlar el estacionamiento de los vehículos", destaca. Estefanía Blanes, de Guanyar, señala que aunque no comparte el componente recaudatorio de la zona azul, en manos manos privadas, sostiene que la eliminación de la ORA no acabará con el problema de aparcamiento. Recuerda el "efecto disuasorio" de la zona azul a la hora de ir en coche al centro, por ejemplo. Marius Ivorra, destaca que el centro es el barrio con más plazas de aparcamiento, reguladas por la zona azul y que es necesario plantear "un nuevo modelo". La ORA, con las actuales características, dejará de pagarse en Alcoy a partir de agosto.