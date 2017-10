The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy aplaude la Embajada de Valls Extraordinaria respuesta del público a la representación en valenciano organizada por la Asociación de San Jorge para homenajear a Joan Valls en el centenario de su nacimiento domingo, 01 de octubre de 2017 Tan extraordinaria fue la representación en valenciano de la Embajada cristiana como lo fue la respuesta del público, que abarrotó las explanadas que circundan la torre medieval Na Valora, el original emplazamiento donde la Asociación de San Jorge se sumó a l’Any Joan Valls con la puesta en escena de la Embajada cristiana que el poeta tradujo al valenciano. Por espacio de dos horas, Alcoy evocó al mes de abril con una representación que contó con la coreografía de Virgina Bolufer. La intención del director, Carlos Talens, era aprovechar el espacio para recrear una alquería árabe, a la que llegó la estafeta con el primer intento cristiano para ganar la fortaleza. El desprecio de los moros forzó la llegada del embajador. Entonces emergió el valenciano como protagonista. No solo en la súplica, como sucede desde hace décadas cada 24 de abril, sino a lo largo de todo el texto. La versión valenciana la firmó Joan Valls en 1967. La tensión dramática de la representación fue muy aplaudida por el público, muy atento a las evoluciones de Ricard Sanz, embajador cristiano, y de su homólogo moro, Juan Javier Gisbert. “Tenemos el texto original muy asumido y costaba acomodarse al valenciano”, han reconocido los dos embajadores, para los que la versión de Valls pierde intensidad sobre la versión castellana. El homenaje culminó con un recital de la Societat Musical Nova, que interpretó pasodobles de Gonzalo Barrachina y José Carbonell –este último maestro musical de Valls- y las marchas moras No ho faré més y Ibn Jafaixa. Mientras los músicos tocaban, un audiovisual repasaba los hitos más relevantes de la biografía de Valls.