TIEMPO Alcoy 'aprovecha' el fuerte viento para descolgar la iluminación navideña Las rachas de viento de más de 100 quilómetros por hora han provocado la caída de la enramada navideña del Camí, sin ningún incidente - El Ayuntamiento ha decidido retirar el motivo, igual que el resto de la decoración que permanecía todavía en los diferentes barrios miércoles, 23 de enero de 2019 El viento sigue siendo el tema del día en este miércoles 23 de enero tras la preemergencia de alerta naranja alertada por Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Los vientos de hasta 100 quilómetros por hora en Alcoy han causado el desprendimiento de una de las enramadas navideñas en la calle de El Camí hacia la una del mediodía. Agentes de la Policía Local, junto a las brigadas municipales y la propia empresa eléctrica, han procedido al corte provisional de la calle para retirar la decoración. Un hecho que no se ha saldado con ningún incidente grave, pero que ha mantenido inhabilitado, de manera alternativa, uno de los dos carriles durante cerca de una hora. El concejal de Seguridad, Raúl Llopis, ha avanzado que la empresa va a proceder a retirar "toda la iluminación navideña, tanto la propia como la de alquiler", una actuación que ha desarrollado después del suceso del Camí. Otros incidentes Los bomberos también han acudido a Cocentaina para evitar la caída de una farola, también a causa de las fuertes rachas de viento que han sacudido, no solo a Alcoy, sino también a la comarca.