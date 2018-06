The examples populate this alert with dummy content

CENTRO Alcoy aprueba unas ayudas destinadas al montaje y decoración de escaparates El Ayuntamiento ha sacado adelante esta iniciativa, presentada a través de un ruego por el Partido Popular en 2017 con el objetivo de reactivar la zona del casco antiguo sábado, 16 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento ha aprobado destinar una subvención que permita a los escaparates de la zona Centro mejorar su aspecto. De esta medida se ha hecho eco el Partido Popular, que presentó la iniciativa en abril de 2017 a través de un ruego, en su objetivo de revitalizar el casco antiguo a través de un entorno "agradable y cómodo" y minimizando el "impacto visual negativo". Así lo ha destacado la concejal del PP en Alcoy, Amalia Payà: "Es satisfactorio que por fin se aprueben las ayudas para el montaje y decoración de escaparates, acción propuesta por el Partido Popular como medida de reactivación socio-económica del Centro. Esperemos que sea el inicio de la puesta en marcha de muchas otras iniciativas". Otras propuestas para el Centro El Gobierno local tiene sobre la mesa otras propuestas referentes al casco histórico que le ha trasladado el Partido Popular. Entre estas acciones se propuso la creación de un espacio lúdico-infantil en el entorno de la calle Sant Francesc. Una propuesta que presentó el PP en el pleno del pasado marzo. Un ruego donde se solicitaba iniciar los trámites necesarios para habilitar el solar de la calle Sant Francesc esquina Santa Rita, como zona de recreo y esparcimiento con carácter temporal. Otra propuesta presentada por el Partido Popular que recoge el estudio para la reactivación del Centro Histórico es la creación de aparcamientos como una de las actuaciones clave para hacer "amable" el espacio público. Al respecto, subraya la formación, es importante destacar la utilización de los solares ubicados en la calle de la Torre de les Maçanes, a espaldas de la calle San Nicolás, donde se puede desarrollar un aparcamiento público de unas 400 plazas de estacionamiento. Además, el PP también ha realizado otras propuestas: mantenimiento de la Plaza Pintor Gisbert, refuerzo de Policía en el Centro o la puesta en marcha de medidas para minimizar la ocupación ilegal de viviendas.