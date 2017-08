The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES Alcoy aprueba las ayudas Inmpuls 2017 72.000 euros serán destinados a las cuatro líneas de subvención: alquiler, nuevos proyectos de empresas y microempresas y contrataciones viernes, 25 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/08/2017) Alcoy aprueba las ayudas Inmpuls 2017. Los 72.000 euros serán divididos en cuatro líneas de subvención. Los cuatro programas son: @arrendalcoi, destinado a alquileres de naves y locales; @emprendre, para los emprendedores de nuevos proyectos empesariales; @job, para las primeras contrataciones de un autónomo y @micro para crear microempresas Antonio Francés, alcalde de Alcoy, cuenta que "el año pasado la convocatoria benefició a 38 proyectos. Este año, con las mismas líneas de alquiler, inicio de actividades y de contratación, con un importe global de 72.000 euros, esas ayudas se podrán solicitar en un período de 30 días desde la publicación del Boletín Oficial de la Provincia que se producirá la semana que viene". Desde la creación del programa, la Concejalía de Promoción Económica ha otorgado más de 130.000 euros y ha apoyado a más de 140 proyectos. Francés añade que "aprobamos una vez más ayudas municipales para subvencionar la creación de empresas y empleo en la ciudad. Un programa que implantamos nada más entrar a gobernar y que ha dado frutos, con más de 140 proyectos ayudados y con un alto índice de supervivencia de los negocios. Pero es que este año y, por primera vez en Alcoy, además de Inmpuls tenemos ayudas específicas para abrir negocios en el centro de Alcoy todas ellas compatibles. Sin duda, aquellos que quieran apostar empresarialmente por la ciudad y específicamente por centro, tienen este año una buena oportunidad". Estas ayudas son compatibles con las aprobadas por la Concejalía de Comercio destinadas a los comercios del centro de la ciudad y que se pueden solicitar hasta el 15 de noviembre.