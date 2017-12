The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Alcoy aprueba el convenio para reabrir el Centre d’Art El Ayuntamiento gestionará la segunda planta y se compromete a aportar 250.000 euros para mantener el edificio viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes el convenio con la Generalitat y la Fundación Caja Mediterráneo para reabrir el Centre d’Art d’Alcoi, cerrado desde 2011. El documento ratificado por la Junta de Gobierno compromete al Ayuntamiento a hacerse cargo del mantenimiento del antiguo edificio del Monte de Piedad, a razón de 250.000 euros anuales. El convenio lo aprobó semanas atrás la Fundación Caja Mediterráneo y está pendiente de que lo ratifique la Generalitat Valenciana, que hace justo un año anunció su voluntad de reabrir el edificio. El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años. El Ayuntamiento de Alcoy se hace cargo de la segunda planta para destinarla “a fines sociales o culturales”. Además, el Consistorio asume la “prestación de servicios generales necesarios para el funcionamiento del complejo”: suministro, conserjería y mantenimiento. El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) gestionará la primera planta, donde desarrollará su programa de exposiciones, valorado en 400.000 euros anuales. El IVAM se compromete a organizar entre dos y tres exposiciones temporales al año, una basada en su colección propia y hasta tres muestras de jóvenes artistas. La Fundación Caja Mediterráneo, que invertirá hasta 700.000 euros en la puesta al día de un edificio clausurado desde hace más de seis años, se hará cargo de la planta baja y cede gratuitamente todo el inmueble a sus otros dos socios en este proyecto.