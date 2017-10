The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy aprueba la rehabilitación de los chalets de la Font Roja Las obras, con un coste de 320.000 euros, se desarrollarán en 2018 viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/10/2017) El Gobierno municipal de Alcoy, del PSOE, ha aprobado este viernes el proyecto para rehabilitar cuatro de los chalets de la antigua colonia de la Font Roja. El proyecto ha superado todos los permisos y evaluaciones ambientales y el Gobierno prevé licitar las obras antes de final de año para que los trabajos puedan ejecutarse en 2018. La rehabilitación de los cuatro chalets costará 320.000 euros, según el proyecto diseñado por el arquitecto Santiago Pastor. Una de las construcciones la utilizará la Archicofradía de la Virgen de los Lirios. Los otros tres ofrecerán un espacio “diáfano” para acoger exposiciones vinculadas al Parque Natural de la Font Roja y muestras de productos típicos o recursos turísticos de Alcoy. Así lo ha explicado el concejal de Territorio, Manuel Gomicia, que ha reconocido la complejidad del expediente. “Ha sido un proyecto complicado porque eran necesarios muchos permisos e informes”, ha manifestado tras la Junta de Gobierno que ha dado el visto bueno a un proyecto gestado en 2012, después del acceso del PSOE a la Alcaldía liquidase definitivamente el proyecto de construcción de un hotel en el corazón del paraje. La previsión de Gomicia es que la obra pueda adjudicarse antes de que finalice el año. En cualquier caso, la rehabilitación se ejecutará durante 2018.