ECONOMÍA Alcoy aprueba su Plan Estratégico hasta 2025 El documento aprobado por el Consejo Económico y Social define las actuaciones y proyectos de la ciudad en las próximas legislaturas jueves, 13 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2019) El Plan Estratégico de Alcoy aprobado por el Consejo Económico y Social define las actuaciones y proyectos de la ciudad hasta 2025. Este consejo autoriza el segundo plan de formación de empleo para lo que resta de año. El Consejo Económico y Social, que integran los grupos políticos municipales, sindicatos, empresarios, comerciantes, Aitex, entidades educativas y la Mancomunitat de L’Alcoia i El Comtat, cierra legislatura con el visto bueno a dos iniciativas que marcarán el crecimiento de la ciudad. Por una parte el Plan Estratégico Local aprobado regulará la expansión local inteligente, sostenible e integradora. La previsión es que el documento sirva para las próximas legislaturas y se complete con la estrategia DUSI aprobada por Europa, subvencionada con fondos Feder y en la línea de digitalización de reto de ciudades inteligentes. El CES, el Consejo Económico y Social, ha aprobado la segunda fase de la programación formativa de empleo dotada en total de más de 30.000 euros. Este plan se centra en el desarrollo de competencias profesionales con distintos cursos especializados, está dirigido a mayores de 30 años y también contratados menores de 30 a través del programa Avalem.