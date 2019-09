The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Alcoy apuesta por la continuidad en el proyecto deportivo Miguel Juan Reig y Javi López, concejal de Deportes y director el Centro de Deportes respectivamente pasan por Ser Deportivos desde la Venta San Jordi martes, 17 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/09/2019) Caras conocidas pero diferentes cargos, así asumen la gestión municipal deportiva el concejal de Deportes Miguel Juan Reig que lleva más de media vida en el mundo del deporte y que ahora asume el máximo cargo. A su lado, Javi López que se estrena en esta función de director del Centro de Deportes, cargo que ocupó la pasada legislatura Miguel Juan Reig. Hoy han estado en Ser Deportivos, realizado desde la Venta Sant Jordi, un programa en el que hemos hablado de muchas cosas, como la inscripción a los cursos de natación para los niños, la necesidad de obligar a los clubes a que tengan una persona con conocimientos de primeros auxilios, de los valores que se tienen que llevar a cabo para los más pequeños, su proyecto estrella que son las EPIS y de muchas cosas más.