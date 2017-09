The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Alcoy aspira a batir récord de ayudas del plan Inmpuls El Ayuntamiento reduce los trámites para facilitar el acceso a las subvenciones del Plan de Dinamización Económica sábado, 23 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (13/09/2017) Alcoy aspira a alcanzar un récord de ayudas en la nueva edición del Plan de Dinamización Económica. La quinta edición de estas ayudas del plan Inmpuls repite cantidad, 75.000 euros, repartidas en cuatro líneas: al alquiler de naves y locales; a las contrataciones por parte de autónomos; a la creación de empresas y a la puesta en marcha de nuevos proyectos. Manuel Gomicia, concejal de Empresa e Innovación, explica que este año la tramitación de las ayudas se ha simplificado para rebasar los 66.000 euros concedidos en 2014, el año en que mayor volumen de subvención concedió el Ayuntamiento. El plazo para solicitar las ayudas sigue abierto. Desde la creación de estas ayudas, el Ayuntamiento, con un importe de 130.000 euros, ha apoyado 140 proyectos.