FORMACIÓN Alcoy aspira a emplear a 100 personas con el plan de orientación laboral El nuevo servicio se centra en los usuarios de Bienestar Social y en incentivar las contrataciones en empresas lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha un servicio de orientación laboral con el que pretende emplear a personas en riesgo de exclusión social, usuarias del área de Políticas Sociales. El objetivo, según ha explicado a RADIO ALCOY la concejal responsable, Aroa Mira, es alcanzar las 100 contrataciones. “Sabemos que los resultados no llegarán de inmediato”, admite la concejal, que se muestra convencida de la efectividad del servicio. Dos orientadores y una trabajadora social forman este servicio que atiende básicamente a personas que requieren de las ayudas del departamento municipal de Políticas Sociales. “Trabajamos con los usuarios de Servicios Sociales para dotarles de herramientas y habilidades que les permitan encontrar trabajo y evitar el riesgo de exclusión social”, detalla la regidora. La labor del nuevo servicio no se centra exclusivamente en las personas que necesitan una formación básica para facilitar la búsqueda de empleo, sino que también incluye contactos con empresas para incentivar la contratación. “Es una labor a largo plazo que permitirá que estas personas puedan conseguir un trabajo digno”, resuelve Mira.