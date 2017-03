The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Alcoy aspira a recibir 3 millones para renovar sus cinco polígonos El Ayuntamiento presenta cinco proyectos al plan autonómico de mejora de áreas industriales, que reserva 10 millones a la comarca jueves, 16 de marzo de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy espera contar con hasta tres millones de euros para desarrollar “la mayor inversión de los últimos años” en materia de renovación de polígonos industriales. El Gobierno local, del PSOE, ha presentado los proyectos con los que concurre al plan autonómico de mejora de zonas industriales. Alcoy deberá competir con el resto de municipios de L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida para repartirse los 10 millones reservados para la zona por la Generalitat. El objetivo del Gobierno de Alcoy es conseguir hasta 3 millones de la Conselleria de Economía Sostenible, que debe estudiar los proyectos presentados por los municipios de la comarca y elegir los mejores. El concejal de Territorio y Empresa, Manuel Gomicia, explica una serie de medidas que son comunes para los cinco polígonos: creación de carril bici, instalación de iluminación led inteligente, aplicación de energías renovables, mejora de aparcamientos y espacios verdes, creación de páginas web y la mejora de la señalización de las calles. A estas medidas comunes se unen otras específicas, que también ha detallado el concejal. En Cotes Baixes, la propuesta incluye convertir el antiguo vertedero en una zona verde. En Santiago Payà y Sant Benet el proyecto incluye la ampliación del vial de acceso y corregir los problemas de las canales que acaban inundando las empresas. En La Beniata y Cotes Altes el Ayuntamiento plantea una regeneración urbana y de paisaje. En El Castellar la idea es ampliar la vegetación. El alcalde, Antonio Francés, ha puesto especial énfasis en que estos proyectos recogen las “reivindicaciones históricas” de los empresarios. El regidor subraya que el Ayuntamiento trabaja este proyecto de mejora desde hace dos años, por lo que confía en que la Generalitat aporte hasta tres millones. El plazo para presentar los proyectos va del 27 de marzo al 19 de abril. El proyecto debe ejecutarse obligatoriamente antes de final de año.