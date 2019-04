The examples populate this alert with dummy content

VISITANTES Alcoy atrae cerca de 6.000 personas en un fin de semana deportivo Patinaje, videojuegos retro, carrera solidaria y hockey se dan cita en un fin de semana lleno de actividades lúdicas martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha sido este fin de semana la sede de dos importantes acontecimientos deportivos como son el Campeonato de España Grupo Show en categoría juvenil y cuartetos y el Ciudad de Alcoy en grupos grandes y pequeños. También ha tenido lugar el retroweekend, la 10 K Solidaria de La Salle y la final a 4 infantil de hockey en categoría autonómica. Esto ha supuesto que se llenaron los establecimientos hostaleros de Alcoy y comarca. El Polideportivo Francisco Laporta ha acogido este fin de semana el Campeonato de España Grupo Show en categoría juvenil y cuartetos y el Ciudad de Alcoy en grupos grandes y pequeños. En total, alrededor de 3.000 personas han estado entre los dos días a los pabellones, contando el público y los casi 1.000 participantes. En concreto se han vendido 1.000 entradas para cada día y había 931 participantes, incluyendo deportistas, reservas, delegados, técnicos y auxiliares. Había 71 clubes, 4 de la Comunidad Valenciana, el resto han venido: 19 de Cataluña, 15 de Galicia, 9 de Madrid, 6 de Aragón, 5 de Andalucía, 3 de Navarra y 2 de: Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia. Viernes tuvo lugar el Ciudad de Alcoy de Grupos Grandes y campeonato de España Juvenil mientras que sábado el programa empezó con el campeonato de España de cuartetos y concluyó con el Ciudad de Alcoy de grupos pequeños. Desde la Federación de patinaje, han dado la enhorabuena a la ciudad por la buena organización, y han indicado que «Alcoy es garantía de éxito». «La Federación Española de Patinaje, avalada por la Federación Valenciana de Patinaje ha vuelto a confiar en nuestra ciudad para albergar este campeonato de nivel nacional, el máximo de esta categoría a nuestro país. Para nosotros es un orgullo poder ser la sede del Campeonato de España otra vez. Esto se sinónimo de que las cosas se hicieron muy bien y que la organización fue todo un éxito. Por eso tenemos que agradecer la tarea realizada por la Comisión. Esta comisión trabajó empezó desde mucho de tiempo antes con los preparativos, entradas, hoteles... y los dos días de la competición con una involucración máxima», ha resalta el edil de Deportes, Alberto Belda. El concejal también destaca que «además de un gran éxito deportivo, hay que incidir en que hemos hecho una inversión que beneficia en la ciudad, nos sitúa al mapa deportivo del país y hace que el nombre de Alcoy se vea por toda España con motivo de los campeonatos y además, es especialmente positiva la repercusión económica con la ciudad, los participantes, sus familias y los entrenadores han estado un fin de semana en Alcoy, han conocido la ciudad y han llenado los establecimientos hosteleros, puesto que han estado comiendo, durmiendo y realizando compras». Este acontecimiento además se ha seguido en directo por 1.800 personas, a través de internet. Estos videos siguen en el web de la Federación de Patinaje y ya han llegado a casi 18.000 reproducciones, siendo el 96% de España, y el resto de Italia, Francia, Portugal y Argentina. RETROWEEKEND ALCOI Lo retroweekend Alcoi, es un acontecimiento para los amantes de los video-juegos de los años 80 y 90 que atrajo cerca de 2.000 personas, al pabellón Georgina Blanes del Campus de Alcoi UPV. El Retro Weekend no fue solo una jornada para jugar, tuvo un gran número de actividades, como los campeonatos, concursos y un concierto de la Armónica Alcoyana. La concejala de Juventud, María Baca, ha mostrado su satisfacción «estamos muy contentos, los organizadores han recibido muchas felicitaciones, y esta edición ha mejorado las anteriores, con mucha más participación y recogiendo más alimentos por una causa solidaria». La jornada fue benéfica consiguiendo más de 700 kilos de alimentos que serán entregados al Campamento Esplai. MÁS ACTIVIDADES Nuestra ciudad también ha acogido este fin de semana dos acontecimientos deportivos más, la 10 k solidaria de La Salle y la final a cuatro del campeonato autonómico en categoría infantil de hockey. Un total de 804 personas participaron en el evento de La Salle que también era solidario, en concreto, 338 en la 10K, 146 en la 6K, 239 niños, 32 bailaron en el Zumba y 46 adquirieron el dorsal solidario, desde la organización han indicado que «ha sido un éxito total». También se llenó el pabellón Miguel Sarasa, el domingo en la la final a cuatro del campeonato autonómico en categoría infantil de hockey. Compitieron el Patín Alcodiam Salesiano y equipos de Gandia, Sant Vicent del Raspeig y Cocentaina.