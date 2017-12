The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO DE PRESUPUESTO Alcoy aumenta un 126% las inversiones para activar grandes proyectos Las cuentas municipales para 2018 aumentan un 7,1% y alcanza los 59,5 millones - La consolidación de El Molinar como "espacio museístico", principal novedad de las cuentas viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/12/2017) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha presentado el presupuesto más inversor de la última década para activar grandes proyectos. Las cuentas suben un 7,1% y alcanzan los 59,5 millones de euros. El capítulo de inversiones crece un 126% y llega a los 7,2 millones. El aumento responde a la llegada de los primeros fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (2,5 millones) y a la devolución, fijada por los tribunales, de 1,5 millones cobrados por Enrique Ortiz para construir el bulevar. El alcalde, Antonio Francés, ha detallado las principales inversiones. Dos millones van encaminados a recuperar patrimonio. El regidor ha anunciado un proyecto de 400.000 euros para convertir en “espacio museístico” la zona industrial de El Molinar. La iniciativa, con los fondos previstos para 2019, superará el millón de euros. Las cuentas reservan medio millón de euros para aplicar el plan de accesibilidad, 750.000 para construir una de las dos rotondas de acceso a Alcoy y otro medio millón para consolidar la ladera del río Riquer, cuyo deslizamiento mantiene fuera de servicio a dos filaes de la zona. La partida para rehabilitar la manzana de Rodes suma 1,3 millones a los fondos no utilizados hasta la fecha. Además del apartado de inversiones, el presupuesto incrementa las áreas de promoción económica en un 127%, de políticas sociales en un 21%, y también las de Cultura, Vivienda y Medio Ambiente. Vanessa Moltó, concejal de Hacienda, ha recalcado el carácter “social y económico” de las cuentas. La edil ha destacado que el presupuesto disminuye un 23% el pago de intereses por préstamos y reduce la deuda municipal. La previsión del Gobierno es aprobar el presupuesto durante el mes de enero.