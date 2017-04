The examples populate this alert with dummy content

CONSTRUCCIÓN Alcoy autoriza el 62% de las obras del plan Arru El programa de regeneración urbana permitirá mejorar 387 viviendas con una inversión de 3,5 millones martes, 18 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha autorizado más de la mitad de las obras previstas dentro del Plan de Regeneración Urbana (Arru), dotado de 3,5 millones de euros. El Gobierno local, del PSOE, destaca el “buen ritmo” de esta iniciativa, financiada con fondos del Gobierno central, el Ayuntamiento y, en menor medida, la Generalitat Valenciana. De las 50 ayudas otorgadas para rehabilitar edificios, el Ayuntamiento ha dado licencia a 31 y 9 proyectos la recibirán en las próximas semanas, según el Gobierno. 23 de las ayudas van dirigidas a edificios de la zona Centro. El plan va a mejorar unas 387 viviendas tanto del Centro como de Santa Rosa y el Ensanche. Para el Gobierno de Alcoy es especialmente relevante que cinco de las peticiones correspondan a la calle de Entenza, “que también será reurbanizada dentro de la estrategia de transformación urbanística de la ciudad”. Las ayudas concedidas, señala el Ejecutivo, “demuestran la necesidad de un plan de este tipo”. El Gobierno también destaca que el plan ha supuesto un “importante impulso económico” para empresas del sector de la construcción.