MEDIO AMBIENTE Alcoy avala el estudio de impacto del proyecto de La Española en La Canal Los técnicos de Medio Ambiente consideran correcta la documentación sobre Alcoinnova, que será remitida para que la Generalitat emita la declaración de impacto ambiental lunes, 03 de abril de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha avalado el estudio de impacto ambiental de Alcoinnova. El departamento municipal de Medio Ambiente ha emitido informe favorable al estudio presentado por La Española para obtener la declaración de impacto ambiental por parte de la Generalitat, según ha explicado el concejal de Territorio y Empresa, Manuel Gomicia. Los técnicos del Ayuntamiento sostienen en su informe que el estudio de impacto elaborado por la empresa, que defiende la viabilidad del proyecto industrial en La Canal, es correcto. "El departamento ha revisado el documento y considera que está bien, que es correcto", afirma Gomicia El informe municipal será remitido a la conselleria junto a las alegaciones que han presentado Salvem L’Aqüífer del Molinar y la Colla Ecologista La Carrasca. La declaración de impacto ambiental es el único trámite que precisa Alcoinnova para obtener la aprobación definitiva, por parte del Ayuntamiento, de los proyectos de urbanización y reparcelación y obtener la licencia de obras.