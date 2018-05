The examples populate this alert with dummy content

POBREZA Alcoy ayuda al pago de suministros básicos de vivienda El Ayuntamiento destinó en 2017 188.498 euros a apoyar a 1.391 familias con ingresos inferiores a 12.000 euros martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha convocado las ayudas al pago de suministros básicos de la vivienda. El plazo para solicitar este apoyo económico va del 14 de mayo al 16 de julio. Podrán pedirlas las familias con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales. El pasado año se beneficiaron 1.391 familias, que también tuvieron bonificaciones en la tasa de la basura. En 2017 el Ayuntamiento destinó 188.498 euros a esta línea de apoyo a las familias con mayores dificultades económicas. En concreto, concedió 104.145 euros a 1.391 unidades familiares para que pudiesen pagar suministros básicos, como el recibo de la luz, el agua, el gas o incluso el Impuesto de Bienes Impuestas. A estas ayudas se añadieron las bonificaciones en la tasa de recogida de residuos de las que, con un importe global de 84.353 euros, se beneficiaron 1.343 recibos. Este año el Ayuntamiento va a remitir una carta informativa a todas las familias que obtuvieron ayudas el pasado ejercicio. “Nuestra intención es poner el máximo de facilidades para que las familias puedan pedir estas prestaciones que servirán para complementar las ya existentes”, ha explicado la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó. Las ayudas, de acuerdo a las circunstancias de cada familia, oscilan entre los 75 y los 120 euros anuales. Este apoyo económico está pensado para las familias que no superan los 12.000 euros de ingresos anuales.